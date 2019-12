Wendy Flores Peralta, la hermana del integrante de la selección peruana, Edison Flores, vive días felices al lado de su familia por la próxima boda del jugador de fútbol, pero no solo eso.

La jovencita se mostró muy contenta por el hecho de haber culminado su carrera de administración y economía en una universidad particular de la capital.

Por ello, compartió las imágenes de sus invitaciones para la graduación y no dudó en escribir un conmovedor mensaje donde agradece especialmente a Edison Flores por haberla apoyado en este tiempo.

“Hoy no es un día cualquiera, hoy me gradúo después de 5 largos años de esfuerzo y sacrificio y dando lo mejor de mi. Gracias a Dios y papito José por guiarme siempre. Esto va para mi madre y especialmente a mi hermano que me apoya en todo lo que me propongo. Esto es el comienzo de muchas cosechas que están por venir”, escribió en su red social de Instagram.