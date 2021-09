Luego del roche entre Milena Zárate y el español Santi Lesmes, no se hizo de esperar la aparición de la hermana favorita de la cantante colombiana, Greysi Ulloa. Y es que el jurado de Reinas del Show, le recordó a la Milena, la infidelidad de la que fue víctima gracias a su hermana y a su esposo de entonces, Edwin Sierra.

Greysi Ulloa apareció en el programa “Mujeres al Mando” concursando por el “Miss Primavera 2021″. Previo a su aparición en TV, la hermana de Milena Zárate, anunció mediante historias de Instagram que aparecería en el programa y que estaba abierta a auspiciadores con banners.

Su participación solo duró 2 días, en los cuales le preguntaron si cambiaría algo de su vida, a lo que ella respondió: “Cada golpe o cada cosa te va enseñando a ser mejor o ser peor persona. Yo me quedo con lo aprendido, con los golpes de la vida porque me ha enseñado a seguir y a poder educar a mis hijos con fortaleza”. La colombiana fue eliminada del concurso en medio de la incomodidad de Maricarmen Marín por no respetar los protocolos de bioseguridad.

Imágen extraída del Instagram de Greysi Ulloa

Todo parece apuntar a que Greysi Ulloa sería invitada por algún otro programa de Tv, ya que como anunció en sus redes sociales, ella estará el 27 y 30 de setiembre en señal abierta de tv e invita a que promocionen sus marcas con ella.

