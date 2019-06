Hermana de Leonard León: "me pegó en la pierna, me dijo que no somos hermanos"│VIDEO

La hermana de Leonard León, Vanessa León, denunció al cantante por el presunto delito de violencia familiar en Chiclayo.

Según consta en la denuncia realizada la madrugada del jueves por Vanessa León Tello, Leonard León habría golpeado e insultado a su hermana en la vivienda de su madre.

"Encuentra al denunciado en aparente estado de ebriedad junto a ella y es donde la denunciante le manifiesta al denunciado la incomodidad que tiene con la persona que estaría al cuidado con su señora madre ya que no la estaría atendiendo como debería ser, y tras un intercambio de palabras por ambas partes este reacciona de manera grosera, humillándola y menospreciándola para luego agredirla físicamente con una patada en la pierna izquierda y jalonearla de los brazos y amenazándola con una botella de cerveza", se puede leer en la denuncia.

Habla la hermana

Tras pasar por el médico legista, Vanessa León declaró ante la prensa que entiende a las exparejas de su hermano por haberlo denunciado.

"Ahora entiendo y comprendo que las personas que estuvieron con él, sus exparejas, lo hayan denunciado. Es un borracho, sí pega. Lamentablemente yo por ser su hermana me he callado mucho", señaló.

Acto seguido indicó que Leonard León la agredió física y verbalmente: "Me pegó en la pierna izquierda [...] (me dijo) que no somos hermanos, que él me odia, que no somos iguales, que soy una recogida, que no debería estar en la casa de mi mamá. No me voy a quedar callada, lamentablemente, qué pena que hemos tenido que llegar a esta situación".