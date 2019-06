Hermano de Vanessa Terkes arremete contra George Forsyth: "las va a pagar"│VIDEO

Magaly Medina reveló conversaciones entre un miembro de su producción e Iván Terkes, hermano de Vanessa Terkes, en el que revela qué piensa del alcalde de La Victoria George Forsyth.

Las conversaciones, que según dijo Magaly Medina en su programa 'Magaly TV La Firme', pertenecen al viernes en la tarde, cuando Vanessa Terkes ya se había acercado a denunciar a George Forsyth.

En estas se puede ver que el amigo de Pedro Moral asegura que, si no fuera porque el alcalde de La Victoria tiene guardaespaldas, ya se había acercado a él.

La conversación

Reportero: "No que George era buen tipo".

Iván Terkes: "Sí pues, lo pensé"

IT: "Yo ya sabía hace como 2 semanas que Vanessa haría eso. Pero recién hoy día (lo hizo)".

IT: "Si no tuviera chalecos hace rato le hubiera ido a hacer la c*****, pero Vanessa me ha pedido que no me meta. Bueno los chalecos que tiene pues, no me puedo acercar a él".

R: "No pensé pero ella tiene pruebas supongo de la agresión porque sino él la va a denunciar".

IT: "Obvio que tiene, olvídate todo lo que tiene. Lo hundimos porque lo hundimos, ese *** las va a pagar".