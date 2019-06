Hermano de Vanessa Terkes se pronuncia tras supuesta amenaza contra George Forsyth│VIDEO

Iván Terkes, el hermano de Vanessa Terkes, se pronunció tras la difusión de unos chats donde habría amenazado al alcalde de La Victoria George Forsyth.

Según dijo el hermano de la actriz a 'Válgame Dios', no tomará ninguna acción contra George Forsyth: "Fue algo que yo lo comenté en buena onda, nada que ver, yo no tengo ni vela en ese entierro, eso lo ve mi hermana".

Habla de Vanessa

Asimismo, Iván Terkes aseguró que no conoce mucho sobre George Forsyth pese a que todavía es esposo de su hermana: "La verdad que lo conocí casi nada y no te podría decir si sí o si no".

Sin embargo, el hermano de Vanessa Terkes aseguró que la actriz se encuentra tranquila y que próximamente saldrá a los medios a dar su versión: "Vanessa está tranquila, sigue fuerte y claro con su denuncia. Ya no puedo decir nada más, que todo siga su curso, todo se verá [...] Me imagino (que hablará) después de la audiencia".

Cabe resaltar que la audiencia sobre la denuncia de violencia familiar será este 14 de junio.