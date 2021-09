Los Hermanos Yaipén lanzarán un nuevo tema y se irán de gira por los Estados Unidos como parte de la reactivación musical luego de varios meses de para.

Se informó que Walter Yaipén logró superar el COVID-19, aunque pasó momentos muy difíciles, y la agrupación prepara con fuerza su regreso a los escenarios.

Esta vez lanzarán una nueva canción este viernes 17 de septiembre de 2021. Se trata del tema “Nace un borracho” en la voz de Doonie Yaipén.

“Tenemos cosas muy simpáticas y creemos que al público le va a gustar porque se ha hecho con mucho cariño”, dijo Walter Yaipén, líder del grupo de cumbia.

Gira por Estados Unidos

La orquesta regresa por todo lo alto con un tour internacional tras un año y medio de estar parados por la pandemia.

“Tenemos una gira para EE.UU. en noviembre por tres semanas. Entre las ciudades que iremos están New Jersey, Stanford, Miami, Virginia y otros más. Esto será un retorno a los eventos presenciales”, subrayó.

Asimismo, contó que esta salida será grabada y ayudará para ser incluida en la serie de los Hermanos Yaipén.

Asimismo, los Hermanos Yaipén participarán en el Festival Reactívate 3, que se realizará el sábado 25 de setiembre en Arena Perú (costado del Jockey Plaza) de Surco.

Sin embargo, Walter Yaipén aseguró que siguen siendo muy cuidadosos con los protocolos sanitarios: “No se trata de trabar por trabajar, sino de cuidarnos y hay que cumplir los protocolos. Donde hemos estado la gente se ha divertido en el lugar donde le ha tocado estar. Ya vemos una luz para la música porque están llegando contratos”, precisó.

Fotos: Hermanos Yaipén

Walter Yaipén se recuperó del COVID-19

“La pasé muy mal, pero me estoy recuperando. Me ha dejado secuelas, me quitó el apetito total, tenía ansiedad, no quería hacer nada, no quería salir de mi casa, todo me aburría y me daba insomnio. Ahorita estoy con psicólogo y neumólogo. Yo soy diabético pero lo tengo controlado”, contó el arista.

Yaipén también reveló que bajó aproximadamente 20 kilos. “Llegué a pesar 45 kilos, quedé hueso y pellejo”.

“Verdaderamente sí pensé que estaba a punto de perder la vida, pero gracias a Dios por darme la oportunidad de seguir viviendo”, refirió.

Fotos: Hermanos Yaipén

