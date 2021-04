El candidato a la presidencia de la República por el partido Avanza País, Hernando de Soto, estuvo en el programa “Porque hoy es sábado con Andrés”, de Andrés Hurtado.

Durante su estadía, se presentó la cantante de cumbia Marisol y Hernando de Soto bailó el tema “La escobita” con una escoba en la mano.

Junto a Hernando de Soto estaba la cantante folclórica Dina Paúcar, quien no podía evitar reírse, mientras el candidato a la presidencia trataba de moverse al ritmo de la cumbia.

Por otro lado, Hernando de Soto sorprendió al decir qué ha aprendido de Andrés Hurtado sobre política. Incluso se mostró feliz de poder tenerlo como asesor en las elecciones 2021.

“¿Qué es lo que me enseñó a mí Andrés en Política? Es sí tú quieres estar ahí afuera la primera cosa que tienes que tener es sentido del humor y correa, me doblo pero no me rompen”, contó Hernando de Soto.

