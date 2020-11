El médico de Diego Maradona, Leopoldo Luque, se pronunció luego de que la justicia dispusiera allanar su casa y su consultorio tras la muerte del astro del balonpie.

Luque dijo estar con la consciencia limpia al asegurar que hizo todo lo que estuvo a su alcance.

“Estoy a disposición de la Justicia. Sé lo que hice con Diego y sé como lo hice. Tengo todo para mostrar. Estoy absolutamente seguro de que hice lo mejor que se podía con Diego”, sentenció el médico frente a la prensa.

Además dijo haber colaborado con la justicia, facilitando todo lo deseado. “Lo que pidieron lo tuvieron. Se llevaron la historia clínica que yo llevo de Diego, con todos los registros de las atenciones que yo hice y de los profesionales que participaron; los dispositivos electrónicos de todo tipo: discos rígidos, computadoras, celulares todos desbloqueados. Siempre estuve a disposición”.

Leopoldo Luque asegura que consideraba a Diego Maradona como un amigo, por lo que se defendió de las acusaciones por haber dado de alta muy prematuramente.

“Estoy muy mal porque se me murió mi amigo. Él necesitaba ayuda. No había forma de entrarle: él tenía autonomía, él decidía todo el tiempo. Yo no podía decirle: ‘Sobre este tema no podés decidir’. Diego era muy difícil. Me echó un montón de veces de su casa. Me echaba y después me llamaba. Esa era la relación que teníamos. Yo hacía sugerencias y él las aceptaba o no. Yo lo acompañaba al médico, lo acompañaba hasta el dentista, porque sino estaba al lado, Diego no se sacaba ni una muela”, aseguró.

