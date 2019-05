Hija echa a Alejandra Guzman y confirma que su madre tiene un romance con uno de sus exnovios (VIDEO)

¿Cómo? Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, confesó que su madre, la cantante, mantiene una relación con su expareja Christian Estrada.

Así lo reveló en una entrevista con el programa "Suelta la Sopa", donde no señaló cuál ha sido la causa por la que se ha distanciado de su madre, pero aseguró que esta no es la primera vez que su madre se involucra con una de sus exparejas de la Frida Sofía.

"Verlos juntos no es nada nuevo para mí, yo ya lo sabía, y aunque con mi mamá no tengo comunicación desde hace meses por esta y otras cosas, me dolió mucho que se destapara esta situación. No es la primera vez que se mete con un ex, es horrible", señaló.

Por su lado, Christian Estrada negó que tiene una relación con al conocida cantante. "No tengo, ni tuve, ni tendré ninguna relación persona con la señora Alejandra Guzmán; a ella al igual que ustedes les expreso todo mi respeto", afirmó.

