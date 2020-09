Hernán Condori, más conocido como ‘Cachuca’, líder de la agrupación “Los Mojarras”, se encuentra aún en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Hipólito Unanue, donde se encuentra internado desde hace más de 15 días a causa del COVID-19.

Sgún cuenta su hija Abigail, el cantante de rock no ha mostrado mucha mejoría desde que ingresó al nosocomio, sin embargo, los médicos le han dicho que el tratamiento que viene recibiendo es largo y complicado.

“Mi papá sigue delicado, pero estable, me dicen que cada día mejora un poquito. Tenemos que ser pacientes porque es un largo tratamiento, pero nosotros ahorita nos desespera y tenemos mucha intriga de saber cómo esta mi papá, eso nos tiene muy mal”, manifestó.

“Él ahora se encuentra dormido, está totalmente dormido, no habla, no está consciente. Hace más de 15 días (que no habla con Cachuca), cuando lo pasaron a UCI y nos dijo desesperado que necesitaba un ventilador”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

denuncias de agresión contra Jean Deza - OJO