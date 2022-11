Una vez más, Yessenia Villanueva, la menor de las hijas de ‘Melcochita’, está sin trabajo y decidió brindarle una entrevista a Magaly Medina, donde no solo presentó a su nuevo galán, además afirmó que la despidieron sin razón de su trabajo.

Luego de contar que el novio dominicano de Yessenia Villanueva, tiene una boutique, Magaly no pudo evitar preguntarle en qué está trabajando ahora y la respuesta dejó sorprendida a la ‘urraca’, quien se enteró de que la hija de ‘Melcochita’ no está trabajando: “Me sacaron de la noche a la mañana, me dijeron que tenía muchos errores, porque yo trabajaba 13 horas sola”.

Según Yessenia, no había motivos para que la despidan, por lo que piensa denunciarlos, pero porque se quedaron con sus propinas: “Voy a denunciarlos porque ellos se quedaban con las propinas y eso aquí en Estados Unidos es penado”.

En medio de la sorpresa por no tener trabajo, Yessenia decidió sorprender aún más a Magaly, pidiéndole que sea su madrina de bodas y la ‘urraca’ no le dijo que no, pero le puso una condición para pensarlo: “El día que te dé el anillo de compromiso, conversamos y acá te digo si acepto o no ser la madrina y que sea un buen anillo, no de canchita”.

TE PUEDE INTERESAR