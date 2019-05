Hija de Jennifer López y Marc Anthony sorprende con su increíble voz (VIDEO)

Jennifer López sorprendió a sus seguidores al compartir un video de su hija, producto de su relación con Marc Anthony, demostrando su increíble talento para el canto.

A través de su canal de YouTube, 'JLo' compartió el video de Emme Muñiz, de solo 11 años, mientras interpretaba el tema If I Ain’t Got You, de Alicia Keys.

Mientras la pequeña interpretaba el tema, un músico tocaba el piano.

Tras su interpretación, JLo se mostró orgullosa del talento de la niña y no dudó en abrazarla.

El video ya tiene más de 2 millones de reproducciones en YouTube y ha generado que miles de usuarios feliciten a Emme por su gran talento, entre ellos la propia Alicia Keys.

