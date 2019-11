El mensaje de Samahara Lobatón en donde se mostró en contra de su madre Melissa Klug y defendió a Jefferson Farfán tras los últimos ataques ya llegó a los oídos de sus hermanas.

Ha sido la mayor de las hijas de Melissa Klug, Gianella Marquina, quien respondió al respecto a través de su cuenta de Instragram. A diferencia de su hermana, ella decidió no mostrar ninguna posición, más sí dejó en claro haber aconsejado a Samahara Lobatón.

“Por favor a mi no me vengan con vainas y mucho menos a comentar en mis fotos cosas que no tienen sentido. Yo cumplo siempre como hermana aconsejando y bueno cada quién es dueño de su propio destino y el karma que se genere. Eso es todo lo que diré, gracias”, escribió.

En otro mensaje, Gianella Marquina añadió: “Hay 2 cosas que no van definitivamente conmigo, las mentiras y la hipocresía”.

Previo a este mensaje, Samahara Lobatón discrepó con su mamá por seguir atacando a Jefferson Farfán, pues según señala, son temas que se deben ver entre cuatro paredes.

“Si mi mamá comenta o ataca al padre de mis hermanos yo no tengo que recibir ningún tipo de ataque porque yo no comparto lo que ella está haciendo, creo que todo tiene un límite. Ya han pasado 4 años de estas cosas y ya es demasiado para nosotros! (...) doy mi opinión porque son demasiados ataques y las peleas se resuelven en 4 paredes y creo que ya está de más seguir ventilando toda su vida privada”, finalizó.