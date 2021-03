La conductora Johanna San Miguel y su hijo Paulo realizaron una transmisión en vivo en Instagram. Durante el live, un fanático de “Esto es guerra” les preguntó por Rosángela Espinoza y Pancho Rodríguez.

“¡Quién será!”, respondió el adolescente, evidenciando que no tiene ni idea de los participantes de “Esto es guerra”, es decir, no es un seguidor del reality.

Eso se esclareció aún más cuando un curioso usuario preguntó a Paulo si era seguidor del equipo de los ‘guerreros’. El joven fue contundente al aclarar que no es ‘guerrero’ y que no entrará a “Esto es guerra” porque él estudiará la carrera de medicina.

“¿Paulo, eres guerrero? No, no soy guerrero, a mí me gusta la medicina, voy a estudiar medicina, no voy a entrar a “Esto es guerra”, lo siento mucho”, dijo el hijo de Johanna San Miguel.

Fotos y video: Willax TV | Instagram Johanna San Miguel | EEG

