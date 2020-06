José Joel, hijo primogénito del camtante José José causó revuelo luego de emitir declaraciones al respecto del féretro de oro donde supuestamente descansan los restos del “Príncipe de la canción”. Él mencionó que contrario a lo que se dijo, el ataúd donde se colocaron los restos de su padre sólo tenía una cubierta de laca en color dorado, y no que en efecto estuviera recubierto de oro de alto kilataje, como se difundió en su momento:

“No es lo que presumieron”, expresó en una videollamada para Publimetro. José Joel dijo que, contrario a lo que se dijo en un primer momento, el ataúd que trasladó de EE.UU. a México los restos del cuerpo del intérprete de “Ya lo pasado, pasado”, no es el modelo que se difundió de la marca The Promethean y señaló que de haber estado recubierto de oro, no se le habría permitido el traslado al país.

Era común y corriente, con un terminado en laca, el cual le daba un brillo especial. Su único valor serio es sentimental. El también cantante desmintió que el féretro donde descansan los restos de su padre hubiera costado más de USD 250,000, según un estimado del precio en el que rondan este tipo y modelo de ataúdes.

“Te puedo decir que no. En su momento en Miami, estas mismas gentes nos dijeron: ‘Y quédense con el féretro, ni nos interesa, quédense con todo’, de haber costado eso, ¿tú crees que nos lo hubieran dado?' Ya luego averiguamos que el féretro es con un terminado en laca así dorado cobre bonito, para que luzca, para que brille, pero es un féretro común y corriente”, dijo.

Las declaraciones de José Joel surgen después de algunos rumores de que se han suscitado intentos de robo del ataúd del príncipe en el Panteón Francés de la Ciudad de México.

ASÍ ES EL ATAÚD DE JOSÉ JOSÉ

El presunto féretro en el que se difundió que se resguardaban los restos de José José es de el tipo que están hechos de bronce y son bañados en chapa de oro de 24 kilates, pudiendo llegar a alcanzar un costo elevado de cientos de miles de dólares. Este modelo de ataúdes han sido fabricados para funerales de figuras como Aretha Franklin, James Brown y Muchael Jackson.