El exchico reality Nicola Porcella reveló que su hijo sufrió un episodio de bullying luego que una niña se burló de él por el trabajo de su padre en México.

A través de Instagram Stories, Nicola Porcella publicó una conversación que aparentemente sería con la madre de su hijo, Francesca Lazo. Esta persona le contó que una niña había dicho a su hijo que Nicola lo había abandonado.

“Y le dijo tu papá vive en otro país porque te ha abandonado. Pero no quiere decirte, no le digas que yo te he dicho”, se lee en la conversación publicada por Nicola Porcella.

“¿Quién le dijo?”, preguntó Nicola Porcella. “Una niña, la que le sacó el dedo medio”, respondió la persona.

Según Nicola Porcella, su hijo se defendió diciendo que su padre estaba en México trabajando y no porque lo había abandonado. El exchico reality lamentó que su hijo tenga que pasar por estas situaciones.

“Y Adriano lo único que le respondió fue: mi papá vive en otro país para que yo esté bien. Gracias Dios por darme un hijo tan nombre y con un corazón inmenso. Porque esto me duele más a mí que a él”, indicó Nicola Porcella.

Foto: Instagram Nicola Porcella

