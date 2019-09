Durante los últimos meses de vida de José José, los problemas de salud y las disputas legales entre sus hijos fueron una constante. Esos asuntos ocuparon el lugar que su familia debía llenar. La hija menor del “Príncipe de la Canción”, Sarita Sosa, se lo llevó a vivir a Miami sin considerar la opinión de sus dos hermanos mayores, Marysol Sosa y José Joel.

DENUNCIA.

Los hermanos Sosa acusaron a Sarita de haber aislado a su padre para que no tuviera comunicación con nadie, lo cual ha sido así desde que salieron de México. “La nostalgia y la preocupación crecen cada día. No sé nada de mi papá, habiéndose ido como se fue, en un estado frágil”, comentó en su momento Marysol.

Y es que no habían podido establecer ningún tipo de contacto con el autor de “Amar y querer” desde hace varios meses. Incluso le enviaban mensajes a un teléfono que tenían de él, pero nunca recibieron algún tipo de contestación. “Desde hace unos nueve meses, mandas el mensaje y luego el teléfono te marca que no fue entregado. Después pasan semanas y ya, pero no sé quién abre los mensajes”, relató la hermana mayor durante una conversación en un espacio de TV.

LÍOS LEGALES.

A raíz de este problema, ella y su hermano José Joel decidieron proceder de manera legal contra su hermana. “Sí, no hemos estado nosotros de brazos cruzados como comprenderán”, aseguró Marysol al programa de espectáculos “Ventaneando”.

A partir de que se agravaron los problemas de salud del mexicano, los hijos tuvieron un mayor distanciamiento entre ellos y en muchas ocasiones se habló de las peleas a causa de la herencia de su padre.

Incluso José Joel había dicho que su hermana menor únicamente estaba esperando la muerte de su padre para poder apoderarse de su herencia.