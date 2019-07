​La historia de telenovela en la que Yadhira Carrillo entró a la vida de su esposo preso │FOTOS

La actriz mexicana Yadhira Carrillo se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que las autoridades de su país detuvieran a su esposo, el abogado Juan Collado, y lo enviaran a prisión.

La historia de amor de Yadhira Carrillo y Juan Collado no empezó en medio de una tranquilidad propia del inicio de un romance, al contrario, este surgió en medio del escándalo.

¿La actriz fue la manzana de la discordia?

En ese entonces, el abogado Juan Collado tenía un matrimonio de 8 años y una familia formada con la también actriz Leticia Calderón, con quien tiene dos niños.

Yadhira Carrillo fue acusada por la propia Leticia Calderón de ser la manzana de la discordia en su relación. Esta revelación la hizo para una revista, en noviembre del 2007.

"Lo que más me lastimó es que no se despidiera y que se fuera en un momento en que más lo necesitaba, ya que yo andaba con muletas", reveló Leticia Calderón que se sorprendió al llegar a su casa y ver que Juan Collado había hecho abandono de hogar.

(FOTO) Yadhira Carrillo se casó el 31 de marzo del 2012 con Juan Collado

Solo el tiempo ha hecho que ambas actrices se lleven bien y que incluso Yadhira Carrillo llame "amiga" a Leticia Calderón. Esto ocurrió durante una entrevista en mayo del 2016.

"Para Juan, sus hijos y sus ex parejas con hijos como mi amiga Lety, que quiero y respeto, para él siempre van a ser prioridad, y eso me encanta, es una de las cosas por las que yo lo quiero mucho y me enamoré de él, porque es un hombre que sabe responder, porque son seres importantes de vida y son parte de nuestra familia, para mí Lety y los niños son parte de mi familia, de mi corazón, de mi alma y de mi ser", señaló Yadhira Carrillo.