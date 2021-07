Luego de las fuertes críticas que recibió Jazmin Pinedo en la última gala de “Reinas del Show”, la popular ‘Chinita’ se encuentra ensayando arduamente para sorprender al exigente jurado este sábado, especialmente al polémico Santi Lesmes.

Vía Instagram, la exconductora de “Esto es Guerra” mostró un pequeño extracto de sus ensayos, en donde le pregunta al bailarín y coreógrafo Kervin Valdizan si había mejorado, ya que no había vomitado ese día.

“Hoy no día no has vomitado, pero ha habido un progreso. Así que ya sabes, ¡con todo!”, le respondió la expareja de Isabel Acevedo.

“Pasito a pasito”, replicó la exmodelo exhausta, quien aseguró anteriormente que se queda sin aire facilmente ante cualquier actividad física.

Como se recuerda, Jazmin Pinedo fue duramente criticada por todos los miembros del jurado por su presentación al ritmo del tema “Arrasando” de Thalía.

