Hugo García protagonizó un incidente este lunes, 31 de octubre, en una de las competencias de “Esto es Guerra”. El hecho ocurrió mientras se enfrentaba a Said Palao en el juego “Los piratas”.

El ‘guerrero’ se encontraba suspendido por dos cuerdas que sujetaban su cuerpo mientras decía los platos típicos de nuestro país, sin embargo, no logró derrotar al novio de Alejandra Baigorria, y cayó al barco de arena que se encontraba debajo de él.

Durante la caída, un descuido de Hugo García provocó que la cuerda tire de su cuello causando la preocupación de los conductores del programa, Johanna San Miguel y Renzo Schuller.

Precisamente la ‘mamá leona’ instó al integrante de los ‘Guerreros’ a cumplir las reglas para evitar este tipo de accidentes.

“Es que no has puesto tus manitos adentro. No, no, no, pobrecito. Bracitos dentro de la soga de seguridad, ya hemos dicho”, señaló Johanna San Miguel.

null null

VIDEO RECOMENDADO:

Maju Mantilla llora en último programa de “En boca de todos”

Maju Mantilla se quebró en último programa de En boca de todos