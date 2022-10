Ibai Llanos, el streamer más famoso de España, está pasando por un difícil momento personal. Y es que, hace unos meses, confesó que sufre una ceguera del 90% en el ojo izquierdo. Esto afecta sus actividades diarias y pone en riesgo su salud.

“Si no hubiera sido por un suscriptor no hubiera ido al médico, es increíble cómo es la vida”, dijo el español a El Mundo, revelando que a raíz de esto se hizo unas pruebas médicas.

A través de un en vivo, el streamer vasco confesó que los resultados médicos no han sido muy alentadores. Ibai Llanos le dijo a sus seguidores que los doctores no le pueden confirmar que no se vaya a quedar ciego. ¿Qué le ocurre exactamente? Aquí te lo contamos.

Ibai Llanos teme perder la visión (Foto: Ibai Llanos / Instagram)

EL MOTIVO POR EL QUE IBAI LLANOS PODRÍA QUEDARSE CIEGO

Ibai Llanos confesó que sufre una ceguera del 90% en el ojo izquierdo. Esa carencia de visión le afecta en sus actividades diarias y estilo de vida.

El streamer más famoso de España teme perder la visión ya que los resultados médicos no han sido alentadores. Los doctores no pueden descartar que no se vaya a quedar ciego.

Según el portal español El Mundo, los médicos le han dicho a Ibai Llanos que no saben cuál es la causa de la ceguera. De acuerdo con los últimos exámenes, el ojo derecho también tiene células del nervio óptico afectadas.

Ibai Llanos sufre una ceguera del 90% en el ojo izquierdo (Foto: Ibai Llanos / Instagram)

Los doctores especialistas señalan que puede ser algo de nacimiento. Sin embargo, no se descarta que sea degenerativo. Lo cierto es que, lamentablemente, existe la posibilidad de que Ibai Llanos pierda la visión.

El streamer español que seguirá haciéndose estudios hasta que los médicos encuentren la causa de la ceguera. Este problema de visión afecta también el modo de juego de Ibai.

“Es lo que hay amigos, no se para la vida, no se acaba el mundo, cada persona y familia tienes sus problemas”, dijo a sus seguidores al compartir la noticia.