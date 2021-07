El integrante de ‘Esto es guerra’, Ignacio Baladán aclaró que está soltero y tranquilo tras conocerse que tuvo una relación con la influencer Paula Manzanal, con quien habría terminado debido a que Fabio Agostini la apoyó para salir de sentencia durante la última temporada el reality ‘El Artista del Año’.

“Estoy soltero, estoy bien, estoy tranquilo”, señaló Ignacio Baladán de forma contundente. Como se conoce, hoy Paula Manzanal ya pasó la página e inició una relación con el ex chico reality, Fabio Agostini.

Sus declaraciones se dieron tras participar en la grabación del programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’‘, que se verá este domingo a las 7 de la noche, donde junto a su madre Teresa se enfrentan a María Pía Copello, quien llega a la cocina con su mami Luisa. Ignacio aprovechó para aclarar que su mamá no opina sobre su vida sentimental.

“Es la primera vez que llego al programa con mi mamá y me gustó mucho, aunque ella no cocina tanto, nuestro plato salió bueno. Mi mamá y yo somos un buen equipo en la cocina... Mi mamá es mi mejor amiga, ella sabe todas mis cosas, yo le cuento todo, ella me aconseja mucho, aunque no opina sobre los temas del corazón, en ese caso, no se mete mucho”, señaló.

Baladán también halagó las cualidades en la cocina de María Pía y aseguró que él conquista por el estómago.

“María Pía cocina muy bien, me encantó estar con ella, nosotros nos conocemos, nuestras mamás se han juntado un par de veces, así que todo fue muy divertido... Yo cocino bien, al punto de conquistar por el estómago, siempre hay que conquistar con la comida”, dijo.

