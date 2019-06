Ilustrador peruano Iván Palomino lleva su muestra “Consciencia” a Brasil

En el 2016, Iván Ciro Palomino decidió enviar una ilustración al concurso mundial “Carteles por la Paz”, organizado por la ONU, sin imaginar cuánto iba a repercutir en su carrera.

“En aquel entonces, solo pensé en participar sin importar qué lugar obtuviera, pero antes de enviar mi ilustración dije: ‘Parece que estarás entre los primeros’”, recuerda el ilustrador peruano.

Su obra “Hilando por la paz” fue premiada en una ceremonia en la que participó el secretario general de la ONU Ban Ki-Moon y el actor Michael Douglas.

“Nunca me asustó participar. Ya cuando gané y me dijeron: ‘Su ilustración se impuso a más de 4000 obras de 125 países’, ahí sí me asusté, pero se me pasó porque creí en mí y mi trabajo. Creo que uno pone sus limitaciones y riesgos. No tengamos miedo”, afirma convencido.

(FOTO) Ivan Ciro Palomino gana concurso de diseño organizado por la ONU a nivel mundial // Leandro Britto

Hoy nos cuenta de su segunda exposición individual fuera del Perú, “Conciencia”, que se exhibirá en Brasil, gracias a la invitación del Consulado General del Perú en Sao Paulo.

“Conciencia es una palabra fuerte, 10 letras que pueden decirte mucho a la vez. Es como cuando ves una pelea en la calle y nos preguntamos, ¿por qué se pelean? Mis ilustraciones causan esas emociones y motiva a preguntarnos, ¿por qué lo hacemos?”, comentó.

“Hay que perseverar en lo que te apasione. No siempre se gana en la primera carrera, hay que seguir corriendo; seguir dibujando para ser un artista”.