El imitador de Daddy Yankee que está sorprendiendo al mundo | VIDEO

Al "Big Boss" Daddy Yankee le ha salido competencia. Se trata de un dominicano, quien no necesita muchas caracterización para parecerse al reggaetonero.

Este joven, quien se hace llamar el "Daddy Yankee dominicano" se hizo conocido tras el reto 'No me quedo challenge' que consiste en rimar rápidamente los versos que interpreta Daddy Yankee en la canción No me quedo atrás.

Su imitación ha sido tan sorprendente que a los propios seguidores de Daddy Yankee les ha gustado y ahora él se gana la vida realizando esto.

Incluso, el año pasado logró conocer al mismo Daddy Yankee, quien le dio la mano y le dijo que sabía que estaba ganando dinero con su imitación. Sin embargo el "Big Boss" no lo dijo molesto.

Recientemente, el "Daddy Yankee dominicano" se presentó en una cadena de televisión, sorprendiendo a los conductores de televisión por su gran parecido.