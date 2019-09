El imitador de José José en Perú, Carlos Burga, y ganador de “Yo Soy”, no cree que su ídolo haya muerto este sábado como se informó a nivel mundial.

Debido que hasta el momento, los hijos mayores del “Príncipe de la canción” no han podido ver el cuerpo, Carlos Burgas tiene dos hipótesis, pues según, alrededor de José José hay mucho dinero de por medio.

“Yo el sábado recibí una penosa noticia como todos (...) la noticia sí nos pegó a todos. Yo siempre a Pepe lo he visto como un grande y es penoso decir que ya se fue (...) No hay nada oficial, para mí no ha fallecido el día sábado, sino antes; o quizá la noticia más hermosa es que está vivo”, dijo para Diario Ojo.

(video) Marisol Mayta

Por otro lado, Carlos Burga lamentó que tras la muerte de José José, sus hijos se estén peleando.

“Hay cosas que quedan un poco sueltas. Lo que pasa es que alrededor de José José hay mucho dinero y es una pena que los hijos se estén peleando en este momento y la industria musical esté girando alrededor de la muerte de José José”, acotó.

Recordó que el “Príncipe de la Canción” genera dinero todo el tiempo, pese a no sacar más discos. “José José genera dinero por sus canciones. En el año, él genera bastante dinero porque siempre se escuchan canciones de él”.