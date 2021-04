¡Lamentable! Javier Chang, el imitador de Makuko Gallardo, de ‘Yo Soy’ reveló que fue víctima de asalto tras salir del banco. El cantante contó que los ladrones le robaron todo su dinerito.

“Fui a retirar un dinerito, al salir no me di cuenta, me siguieron y bueno, me ‘pescuezearon’, me tiraron al piso y yo en todo momento cogí mi morral, pero el dinero lo tenía acá (en el bolsillo). Lo primero que buscaron fue el bolsillo. No quise soltar mi morral y me han pateado”, sostuvo durante la trasmisión del backstage del programa.

“Se acercó la gente, me reconocieron, me ayudaron, todo. Trataron de seguir a los rateros, pero nada. Ya está hecho, yo creo que si estoy aquí es porque Dios me lo está permitiendo”, añadió.

Foto: (Captura/Latina)

‘Yo Soy’: Piden apoyo para la ‘Pantojita’ quien lucha contra el Coronavirus: “Unámonos en oración” | FOTO

Lita Pezo, más conocida como la ‘Pantojita’ de ‘Yo Soy’ afronta una difícil situación. Y es que la joven cantante se encuentra afectada por el Covid-19.

Ronald Hidalgo, imitador de ‘Juan Gabriel’ utilizó sus redes sociales para hacer un llamado a los seguidores de la artista para apoyarla con donaciones en esta difícil etapa.

