Manuel Bravo Hurtado, imitador de Marilyn Manson de “Yo soy”, se presentó en el programa de Magaly Medina este 12 de julio para pronunciarse sobre la denuncia en su contra por tocamientos indebidos a su menor hija. El rockero desmintió dicha acusación y negó que haya dañado la integridad de su pequeña.

El presunto tocamiento indebido habría sucedido cuando la menor tenía 2 años. El caracterizador del interprete de ‘The Beautiful People’ mencionó que su expareja le impide ver a su niña desde hace cuatro años.

“Este denuncia me la hacen el 1 de julio, yo recién me entero. Me enteré de casualidad cuando fui a recoger una copia certificada (...) Cuando leí la denuncia, yo de verdad muy aparte del dolor me quedé decepcionado”, comentó

“Lo niego rotundamente, según refiere la recurrente, estos actos ocurrieron cuando el denunciado iba a visitar a su menor hija a casa de la deponente en el Cercado de Lima. Mi hija ha tenido una regresión astral a sus dos años y ha recordado que yo le hecho tocamientos indebidos y que mi hija informa que estos hechos se lo ha contado a una psicóloga particular, ¿por qué tanto odio? cuestionó Mike Bravo.

