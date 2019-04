Imitadores de Alan García anuncian que caracterización no va más tras muerte del expresidente

Por estos días perdieron la sonrisa, están “bajoneados” y no es broma. La partida del expresidente Alan García, al margen de la polémica y los enfrentamientos de uno y otro lado, ha afectado a los humoristas que lo imitaban, que lo tenían como un personaje que siempre formaba parte de sus rutinas en los espectáculos y hasta lo consideraban insustituible. Fernando Armas es uno de ellos, lo admite y toma una decisión.

“Alan siempre ha sido un personaje muy popular, imitable, por eso lo tenía dentro de mis shows en los que presento una rutina de todos los expresidentes. La gente se reía mucho con todo el sarcasmo que le poníamos en los libretos, pero ahora va a ser muy muy difícil, por eso ya no lo haré. Podría decir ‘es mi trabajo’, pero pienso que hay que tener sensibilidad, y tras su muerte ya no será lo mismo”, expresó.

El popular “Chichiricósoro” no da esperanzas a reconsiderar su determinación. “El capítulo de Alan García en la coyuntura actual no se ha cerrado, seguirá con toda la polémica que esto genera. No creo que sea prudente la caracterización en la radio, ni en la tele, al menos por un buen tiempo”, indicó.

Lo mismo que Armas piensa Hernán Vidaurre, uno de “Los Chistosos” de RPP, que fue uno de los primeros que se pronunció respecto a su imitación del exmandatario.

“Era una persona muy inteligente. He tenido la oportunidad de conocerlo y era una mente brillante, al margen de lo que pudo haber ocurrido en la investigación, que no es mi tema. Yo no soy quién para juzgar, para eso está la justicia. Para mí es un golpe muy duro”, afirmó muy afectado.

El imitador recuerda las frecuentes visitas de García al programa de RPP y asegura que tenía correa, a pesar de las bromas y que a veces le daban duro. Por el respeto a su memoria, no volverá a imitarlo en el espacio, ni en actuaciones personales.

“Se va un gran personaje, pero duele la forma en la que se ha ido. Es un ser humano, sobre todo es un ser humano”, señaló.

Por su parte, Carlos Álvarez ya perdió la cuenta de cuántas veces imitó a Alan García, pero sí tiene presente y se acuerda de los encuentros con el exmandatario tras bambalinas.

“Recuerdo que cuando lo conocí y le decía sobre su personaje, el expresidente solo atinaba a reír. Lo hemos batido duro, pero siempre fue una broma para él. Tengo buenos recuerdos sobre su persona. Es lamentable lo que ha sucedido”, manifestó.

Un día antes de su fallecimiento, cuenta Álvarez, había grabado una secuencia en la que incluía al político aprista para su programa “Oe... ¿es en serio?”. Como se desarrollaron los acontecimientos, decidió no incluir ese sketch.

“La coyuntura hizo que las cosas cambien. No sé si se le hará una despedida al personaje, pero de momento está en espera y no lo presentaremos. Hay algo que se llama respeto y siempre se debe tomar en cuenta”, dijo.

Jorge Benavides relata en su cuenta en Facebook cómo fue que conoció a Alan García, a quien en algún momento imitó. Con ese recuerdo se queda. “Lo conocí en un restaurante. Entraba con toda su familia a un privado y yo estaba en otro. Tenía muchas ganas de saludarlo porque no lo conocía en persona. Hasta que me animé e ingresé con mucho temor a ser rechazado. Apenas crucé el umbral de su privado, dije ‘permiso, permiso’. Todos voltearon a mirarme y ¡comenzaron a sonreír! Me imagino porque me reconocieron. Entonces, aproveché y ¡le extendí la mano a Alan! Era realmente impresionante, era inmenso tal cual se le ve en la foto, y eso que yo soy alto, y con una personalidad apabullante. Le dije que justo habíamos grabado una parodia de él y se comenzó a reír con esa carcajada que todos guardaremos en nuestra mente. Me retiré y pedí disculpas por mi invasión”, reveló.

