La influencer Jossmery Toledo está de vacaciones en Italia, según las publicaciones que viene compartiendo en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, la modelo se encuentra visitando específicamente Roma, ciudad donde presuntamente iba a encontrarse con el futbolista ítalo-argentino de la serie D de Italia, Mariano Nagore.

Como se recuerda, Jossmery manifestó que iba a viajar a la capital italiana para encontrarse con el deportista, con quien tenía una relación a distancia.

“Te amo Roma”, escribió la modelo en su último post de Instagram, donde aparece posando en la Fuente de Trevi y grabando los exteriores del Coliseo Romano.

El romance entre Toledo y Nagore inició por una interacción de ambos en la red social de Instagram. “En realidad, (la relación) inició porque me pareció lindo. Así no más no le di mi teléfono, le he dado recién, se ha ganado mi confianza para darle mi número”, contó la expolicía hace semanas en el programa ‘En boca de todos’.

Para poder ingresar a Europa, Jossmery Toledo se vacunó con Pfizer en Chincha, Ica. Tras esto, fue duramente criticada por haber generado que más limeños acudan a la ciudad iqueña a vacunarse con dicha marca de vacuna.