Irvin Vera, el examigo de Sheyla Rojas, estuvo enlazado con el programa “Amor y Fuego”, donde se animó a revelar que ya interpuso una demanda en contra de la exconductora de “Estás en todas” y del futbolista Luis Advíncula.

“Por todas las mentiras que se vienen diciendo por la parte de Sheyla (...) De que me pagan 800 soles mensuales, que yo era una persona que no era amistad de ella, solo algo recurrente y que estoy lucrando con su nombre en cada programa que estoy dando mi derecho a réplica. Ningunea mi trabajo de diez años de lo que vengo viviendo”, comenzó contando.

Asimismo, Vera revela que hizo público los chats entre la modelo y el jugador debido a que recibió constantes amenazas sobre el tema.

“A mi también me dolió que quince días antes de que salga en televisión, se me agreda psicológicamente, se me amenace de muerte, no porque iba a salir en un programa de televisión, sino porque se especulaba que yo había hecho una filtración de videos y fotos de Sheyla Rojas, lo cual es totalmente falso”, agregó.

“A mi me robaron, tengo una denuncia y he pedido garantías de vida (...) Un día me llaman para supuestamente adquirir mis servicios de publicidad y me amenazan frente a frente con el mismo tema: ‘no te metas con tal persona’", contó.

