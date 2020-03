Isabel Acevedo admitió que antes de publicar su polémico Tik Tok, sabía que el video iba a dar qué hablar por realizar los pasos del Tic Tic Tac. Sin embargo, aseguró que no se lo dedicó a Christian Domínguez y hasta le pidió que la supere.

“No fue dedicado a él. El Tik Tok está muy de moda, me gustó ese Tik Tok porque lo había visto con Ethel (Pozo), lo había visto con las chicas de “En boca de todos” y dije por qué no lo puedo hacer y lo hice con los chicos en el momento del ensayo y nada más”, dijo “Chabelita” en “En boca de todos”.

Sin embargo, Isabel Acevedo aceptó que pensó que iba a generar polémica antes de publicarlo, pero que no podía impedir a sus amigos que hagan los pasos del Tic Tic Tac.

“Sí, sí lo pensé pero es que yo tampoco voy a estar diciendo a los chicos ‘oye no hagas este paso porque pienso que es para él o no hables esto’. No, o sea, todos son libres de hacer lo que se les dé la gana. Es más, yo en ningún momento lo he mencionado o he hecho un paso que se refiera a él”, insistió “Chabelita”.

Pero eso no fue todo, ya que Isabel se mandó con fuertes palabras contra su expareja: “Para nadie, como tú dices: al que le caiga el guante, que se lo chante y que me deje de stalkear por favor, que me supere ya porque de verdad...”.

Según “Chabelita", no le “entra en la cabeza” que Christian Domínguez haya despotricado en su contra.

“Yo estoy en otra, estoy saliendo con las chicas, de repente estoy saliendo con amigos, de lo más normal, soy una chica joven”, puntualizó.

Como se recuerda, Christian Domínguez tildó de “despreciable" el hecho que Isabel Acevedo haya publicado este Tik Tok justo cuando la madre de Pamela Franco falleció.

Christian Domínguez: Isabel Acevedo le pidió que la supere - diario Ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Christian Domínguez habla de sus comentarios contra Isabel Acevedo- diario Ojo

TE PUEDE INTERESAR