En una reciente entrevista en el programa “Mujeres al mando”, la ex pareja de Christian Domínguez, Isabel Acevedo, quien estuvo de invitada en el set, explicó todos los detalles de las tan sonadas camionetas puestas legalmente a su nombre, pero que habrían sido compradas por el cantante.

La distribución de las cuatro camionetas sería así:

La primera camioneta le pertenecería a un integrante de su orquesta. Otra sería la que actualmente usa Isabel, que fue comprada con el dinero obtenido de la venta de un primer carro que tuvo la bailarina. La tercera camioneta habría sido vendida mientras ellos mantenían una relación sentimental, y la última camioneta en “disputa”, sería el auto que conduce actualmente el cumbiambero.

La popular ‘Chabelita’ se refirió así sobre este cuarto vehículo.

“Legalmente es de mi propiedad, pero Christian compró esa camioneta. Yo se la quiero pasar a él, pero él no quiere que vaya a su nombre”, reveló la empresaria.

Contó que el tema no es que no le quiera devolver la camioneta, sino todo lo contrario. Ella está totalmente dispuesta a transferir el vehículo a nombre de Christian, pero el cantante no quiere acceder a eso por el tema que tiene hace años con su divorcio.

