Christian Domínguez sorprendió a propios y extraños con su más reciente locura de amor. Y es que al líder de la “Gran Orquesta” no se le ocurrió mejor idea que vestirse de oso para sorprender a su pareja, Pamela Franco, a pocos días de San Valentín.

Tras lo ocurrido, las cámaras de “En boca de todos” le mostraron el romántico detalle a Isabel Acevedo, expareja del cantante, quien se aseguró que no la vio en su momento porque no era algo “importante” para ella.

“No vi (la sorpresa), en qué tiempo, lo que pasa es que ya no son temas importantes. Como dije en un momento, para qué revivir a los muertos”, dijo Isabel Acevedo.

Pero eso no fue todo, ya que “Chabelita” admitió que sintió un deja vu al ver a Christian Domínguez sorprendiendo a Pamela Franco: “Deja vu puede ser ah, pero ya no, ya lo pasado, pisado, ya lo dije. Es un tema que ya no importa, ya es algo pasado, nadie me comenta eso”, explicó.

Pese a que dijo que podría saludar a la pareja de encontrárselos en los pasillos del canal, Isabel Acevedo admitió que no les desea lo mejor porque “no es hipócrita”.

Chabelita -diario ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Karla Tarazona llora en vivo y revela que sus hijos se sentarán ante un juez por Leonard León | VIDE

TE PUEDE INTERESAR