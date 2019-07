Isabel Acevedo anuncia embarazo frente a Christian Domínguez durante hipnosis│VIDEO

Isabel Acevedo y Christian Domínguez protagonizaron un hilarante momento al anunciar un supuesto embarazo tras ser "hipnotizados" por Barak en el programa 'En boca de todos'.

Tras la hipnosis, Isabel Acevedo reveló a Christian Domínguez que tenía dos meses de embarazo.

El cantante de 'La Gran Orquesta' se mostró emocionado y sorprendido. Incluso besó y abrazó el vientre de su pareja.

Sin embargo, el hipnotizador Barak les ordenó despertar y la pareja se mostró "confundida" por lo ocurrido.

Tras ver la escena que habían protagonizado en televisión, Isabel Acevedo negó estar embarazada, pero dejó entrever que es un momento que espera : "No (estoy embarazada), me he emocionado", indicó con la voz entrecortada.