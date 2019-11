La bailarina Isabel Acevedo llegó de Punta Cana y habló sobre su nuevo galán, un mexicano, quien hace poco le hizo llegar hasta Perú 180 rosas.

Tras el fin de su relación con Christian Domínguez, Isabel Acevedo se ha mostrado ilusionada con su nuevo pretendiente, del que solo se sabe que es de México y que, según ella, tiene un parecido a Enrique Iglesias.

“Pero con cabellito más larguito. Sí se parece a él. Sí es churro, pero es mi amigo. Las cosas suaves . Tiene todavía una mirada más ardiente”, dijo Isabel Acevedo en el programa “En Boca de Todos”.

Además, Isabel Acevedo no fue corta en decir que su nuevo galán tiene el presupuesto de Enrique Iglesias. “Mira, para que me regale 180 rosas y es más, en la mañana me mandó una 30 más”, afirmó.

Isabel Acevedo compara a su galán con Enriqeu Iglesias