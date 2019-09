La ganadora de “Divas”, Isabel Acevedo habló una vez más sobre su relación con el cumbiambero Christian Domínguez para “Domingo Al Día”, un día después de que Karla Tarazona se sentara en el sillón rojo de “El Valor de la Verdad”.

“Por el mismo hecho de que nosotros hemos estado trabajando juntos (...) yo jamás imaginé enamorarme de él, estar con él, pero nos fuimos conociendo. Esperamos a fluir,empezamos a salir”, contó la bailarina.

La popular “Chabelita” contó que Christian Domínguez le dijo que había terminado su relación con Karla Tarazona, por lo que se dieron una posibilidad.

“Yo no sé si ella inventa. Christian me decía una cosa y salían otras cosas. Yo no sé cómo lo habrá manejado con ella, por eso yo nunca me he sentado a hablar con ella y en este momento tampoco lo haría, jamás me sentaría. Yo estoy tranquila, con mi conciencia limpia”, contestó la bailarina.

Sin embargo, Karla Tarazona contó una vez más que Isabel Acevedo se metió en su relación y hasta mostró el supuesto su “calzón” que encontró en la maleta de Christian Domínguez. La conductora la tildó de “cara dura”.