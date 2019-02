Isabel Acevedo y Christian Domínguez revelan que se conocieron cuando la bailarina era "solo una niña"

Isabel Acevedo sí que ha sorprendido con las revelaciones que brindó para el programa de Mónica Cabrejos, ya que confesó que conoció a Christian Domínguez cuando tenía cinco años.

¿Cómo se conocieron?

La bailarina contó que vio por primera vez al cantante porque es el mejor amigo de su primo Franco, quien también estaba en la agrupación Joven Sensación. Es decir, mucho antes que Karla Tarazona llegara a la vida de Christian Domínguez.

"No sabes, cómo es la coincidencia, su mejor amigo es Franco que también está en la Joven Sensación, y es mi primo. O sea su mejor amigo es mi primo. Es más Christian dice que me vio y me dijo 'anda para allá, oye saca a tu prima'. Mis papás y sus papás ya se conocían", reveló 'Chabelita'.

Por otro lado, Christian Domínguez aseguró que cuando la vio en 'EGS' no le gustó a primera vista, sino fue con el trato y el tiempo que vivían juntos. "Cuando nosotros nos conocimos nunca hubo click, nunca hubo una atracción, cero. Nosotros nos fuimos enamorando porque ella vio en mí, mi personalidad".

Isabel Acevedo agregó que "a mí no me gustaba. También porque parábamos todo el día juntos y eso también te atrae (...) Me gustó su forma de ser, es súper lindo, es bien cariñoso, bien detallista".

