¿Cuánto gana Isabel Acevedo como profesora de baile de 'Puro Sentimiento'? Christian Domínguez lo dijo

Christian Domínguez conversó con diario Ojo tras realizar una conferencia de prensa sobre lo que se vendrá este 2019 para las dos orquestas que lidera 'Puro sentimiento' y 'La Gran Orquesta'.

El cantante de cumbia no solo comentó que se vendrá nueva música, sino también indicó que Isabel Acevedo seguirá como maestra de baile de la delante de mujeres 'Puro sentimiento'. Así que decidió responder, finalmente, cuánto es lo que percibe la popular 'Chabelita' al realizar las coreografías de la orquesta.

Aunque no lo crea, Christian Domínguez aseguró que no le paga a la bailarina y que ella lo hace porque tiene un gran corazón. "Abuso de su buen corazón y me ayuda bastante en eso", fue lo primero que dijo. "¿'Gratel', nada más chambea?", repreguntó la reportera. "Claro. El porcentaje está en el aguante, pero de verdad que hacemos una muy buena química", puntualizó.

Cabe resaltar que desde hace más de un año, Isabel Acevedo es parte del staff que selecciona a las jóvenes artistas que ingresarán a 'Puro sentimiento', evaluando el baile que es su especialidad.

