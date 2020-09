Dejó en el pasado al cantante de cumbia Christian Domínguez. La bailarina Isabel Acevedo gritó a los cuatro vientos que está disfrutando de su soltería. Así lo hizo al terminar las grabaciones del programa dominical ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.

“Estoy soltera, en octubre cumplo un año de soltera, y estoy disfrutando de mí y de mis tiempos, trabajando, porque para trabajar bien tienes que tener tiempo. Estoy disfrutando mi soltería, conociéndome, disfrutando a mi familia”, dijo Isabel Acevedo.

Pese a estar tranquila, Acevedo no le cierra las puertas al amor. Todo lo contrario. La experiencia le ha dado el conocimiento para tener en claro que tipo de hombre quiere como pareja.

“Tiene que ser un hombre con valores, trabajador, amoroso, y que en la relación sepa comunicarse y ceder, esto último es muy importante. ¿Pienso en casarme? El casarme nunca me ha afanado, pero sí me gustaría, como también me encantaría ser mamá, tener dos o tres hijos, pero no he encontrado a la persona ideal o que yo sienta, ‘con él sí’”, señaló la bailarina del desaparecido programa ‘El gran show’.

Acevedo: “No conquisto por el estómago sino con mi personalidad”

Isabel Acevedo participó en el programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, que se verá este domingo, y se enfrentó al comediante, Miguelito Barraza. Pese a dar pelea durante el show reconoció que no conquistaría a un hombre cocinando.

“No, yo no conquisto por el estómago, conquisto con mi personalidad, soy una chica a la que nunca verás triste, tengo mucha energía y pienso siempre de manera positiva. ¿Bailando? No, por el contrario, se intimidan y no quieren bailar conmigo”, aclaró la también empresaria.

