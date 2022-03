¡Más que enamorada! Isabel Acevedo estuvo como invitada especial en “En boca de todos”, donde celebró su primer millón de seguidores en sus redes sociales. Y es que la bailarina no pudo evitar ser consultada sobre su actual relación con Rodney Rodríguez, un empresario con el que ya llevaría un mes.

“Somos enamorados desde el 19 de febrero... En realidad me lo pidió de una manera muy linda. Fue cuando me llevó una mañana el desayuno y me dio como cinco cartitas bien bonitas, y la última era la que me preguntaba si quería estar con él”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ‘Chabelita’ reveló entre risas que su galán se vio “presionado” por sus amigos, quienes lo molestaban porque anteriormente Isabel Acevedo declaró para la prensa que ambos solo eran amigos.

“Es muy gracioso. Sus amigos le han hecho bullying, le han metido presión, porque el día que yo vine acá (EBT), yo dije que ambos solo éramos amigos, y ya pues, por eso me dijo”, agregó.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que la popular ‘Chabelita’ se vio gratamente sorprendida cuando la producción del programa emitiera un video donde se ve a Rodney mandándole un tierno saludo.

“Hola amor, cómo estás... Te quería felicitar por tu primer millón. Sabes que te quiero mucho, te extraño, nos vemos pronto, un beso”, dijo el empresario.

“No te puedo creer... Mi bebé tan bello, necesito saber, me ha agarrado de sorpresa... A él no le gusta, se pone nervioso, nunca ha salido en televisión... Yo sé que él está full, está chambeando, sabe que lo quiero muchísimo, ya sabe que pronto nos vamos a ver”, expresó con la voz entre cortada.

