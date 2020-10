La exintegrante de “Esto es Guerra”, Isabel Acevedo, utilizó sus redes sociales para contarle a sus seguidores el nuevo ‘arreglito’ al que se habría sometido para verse mucho mejor.

Y es que la bicampeona de “Divas” reveló que se hizo un tratamiento para lucir unos labios más voluptuosos y carnosos.

A través de sus historias de Instagram, la popular ‘Cheblita’ compartió el proceso y el resultado de haberse aumentado el tamaño de sus labios con ayuda del ácido hialurónico.

“Chicas preciosas, cómo están. ¿Les gusta mi nuevo look? Quería comentarles que hace poco me animé a realizarme la aplicación del ácido hialurónico en los labios y me encantó”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR