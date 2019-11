mmayta@grupoepensa.pe

Isabel Acevedo quiere que el pasado quede atrás y no ensombrezca su presente. Y más ahora que integrará un nuevo grupo femenino, muy similar a lo que fue Las Vengadoras de Tilsa Lozano. En este momento no desea que nada ni nadie le mencione a su expareja Christian Domínguez, quien “la traicionó” con la cantante Pamela Franco.

“Ella quiere ser artista, sacarle provecho y que la gente sepa que tiene talento y no solo para el baile. Ya no quiere que le pregunten por Christian, sino de su trabajo. Isabel dice que las cosas pasan por algo, por eso quiere enterrar su pasado, porque de las experiencias se aprende. Ya no quiere que la vinculen con él y que la prensa solo hable de ella”, señaló un allegado a “Chabelita”.

La más cara

La popular “Chabelita” estaría sacándole el jugo a lo que fue su fallido romance con el cumbiambero, no en vano se estaría llevando al bolsillo un aproximado de entre 900 y 1200 dólares por show, a diferencia de lo que recibirían sus dos compañeras de agrupación, en este caso Verónica Privat, su amiga íntima.

Cada show que realizaría Isabel junto con Verónica duraría un lapso de 40 minutos, en el que bailarán, jugarán con el público, animarán y cantarán un tema en ritmo de reggaetón con coreografía incluida. Se supo que “Chabelita” firmó contrato para 10 fechas, que sumando a lo que cobraría por cada show, ella se llevaría un total aproximado de 30 mil soles si lo convertimos en moneda nacional, lo que le permitiría darse sus gustos, como el reciente viaje que hizo a Cancún, México.

La primera presentación de Isabel sería el 30 de noviembre en Pucallpa, y luego el 7 y 14 de diciembre en Ayacucho y Andahuaylas.