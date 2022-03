Isabel Acevedo se presentó en la edición de este 24 de marzo de “Amor y Fuego” y se quebró al recordar los consejos que le dio su madre al iniciar un romance con Christian Domínguez, quien ese entonces mantenía una relación con Karla Tarazona.

En un momento de la entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre, ‘Chabelita’ se mostró arrepentida por no haberle hecho caso a su mamá y le pidió perdón por todo el escándalo que tuvo que soportar y presenciar en estos años.

“Si yo tengo que pedirle disculpas a alguien es a mi madre, porque ella me advirtió”. dijo la bailarina entre lágrimas.

Gigi Mitre se solidariza con Isabel Acevedo

Al respecto, la presentadora de Willax TV no pudo evitar sentirse conmovida y resaltó que muchas veces uno se enamora de la persona equivocada.

“Yo sí te entiendo y me pongo en tu lugar. A cualquiera nos puede pasar que lamentablemente hay situaciones en la vida de que te enamoras de personas equivocadas. Y es cierto que, en ese momento, uno cree que no está haciendo algo malo”, comentó.

A lo que Isabel respondió: “Lamentablemente no le hice caso a mi mamá, mi mamá me advirtió muchas veces, no lo aceptaban en mi casa, en ese momento yo me ilusioné muchísimo, me enamoré y bueno yo solamente le hacía caso a todo lo que él me decía”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO