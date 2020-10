Una noche de glamour, buena música y full adrenalina fue lo que se vivió en la Gran Final de Divas EEG 2020. Esta vez Paloma Fiuza, Isabel Acevedo, Rosángela Espinoza y Luciana Fuster lucharon por coronarse como la campeona. Sin embargo, solo una de ellas alzó la copa, y fue la “Chabelita”, quien dejó boquiabierta al jurado con su baile de gala.

Y por segunda oportunidad se consagró como la soberana de Divas EEG. El segundo lugar fue para Paloma Fiuza, el tercero para Rosángela Espinoza y el cuarto para Luciana Fuster. Esta vez, el jurado estuvo conformado por Belén Estévez, Daniela Darcourt, Vanessa Saba, Alfredo Di Natale, Maricielo Effio y David Villanueva, se mostraron bastante exigentes a la hora de dar su puntuación.

El opening estuvo a cargo de los entrenadores de las finalistas Guerreras y Combatientes juntos a las competidoras Ducelia Echevarría, Alejandra Baigorria, Angie Arizaga y Karen Dejo. La “Negrita” se movió al ritmo de Nicki Minaj mientras que Alejandra Baigorria y Karen Dejo cautivaron al mismo estilo de Jennifer López. Ducelia Echevarría caracterizó un sensual baile de Shakira y al final todos terminaron con Beyoncé.

LAS SENTENCIADAS

Rosángela fue la que abrió la pista con el tema “rabiosa” de Shakira, buscando salir de sentencia y obtener el anhelado paso a la Gran Final. Sin embargo, su primera participación no convenció del todo al jurado. Luego, le tocó el turno a Luciana Fuster, quien tampoco dejó satisfecha al jurado por considerar su coreografía bien puesta pero bastante sencilla.

Pese a todo, el jurado creyó conveniente que ambas sentenciadas pasarán a la gran final. En ese momento, la “chica selfie” dijo sentirse mareada.

ASÍ EMPEZÓ TODO

Las instalaciones del barrio San José, de la teleserie “De vuelta al Barrio”, se convirtió en el escenario para que las concursantes presentarán su primer performance al ritmo de la orquesta Combinación Habana, la preferida de la selección peruana que empató ante su similar de Paraguay en el partido rumbo a las eliminatorias Qatar.

La primera de aparecer en escena fue la “Chabelita”, luego Rosángela Espinoza, Luciana Fuster y Paloma Fiuza. Luego, vino el baile de gala de donde salió la soberana absoluta de Divas.

AGRADECIDA CON DIOS Y SU PAPITO

Tras ganar la copa, Isabel Acevedo agradeció a su familia, en especial a su papá por este logro uy así lo hizo saber en su cuenta de Instagram. “Hoy ha sido una noche maravillosa e inolvidable. Quise trasmitir en cada baile, el esfuerzo, la disciplina y mi pasión por la danza. En primer lugar, agradezco a Dios y a mi papito que está en el cielo, siempre cuidándome, a mi mami, mi hermana y mi familia que siempre confiaron en mí. Y eso no hubiese sido posible sin mi gran coach @deklangp @robertsantana20 @arturocalderonn @miguelburgosbA la producción por cada gala @peterfajardot @silvanabanana8 @joseluispga @carlos.francog y sobre todo a ustedes, mis hermosos seguidores, que siempre me acompañan y me motivan para dar lo mejor de mí ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sigamos cumpliendo más sueños! ¡Los límites no existen si te esfuerzas y confías en ti! ¡Sí pudimos!”, escribió.