​Isabel Acevedo muestra los WhatsApp de Christian Domínguez y Arturo Chumbe, quien la acusó de infiel (FOTOS)

Isabel Acevedo no perdona a Arturo Chumbe, quien en una reciente entrevista deslizó que la bailarina sí le fue infiel a Kervin Valdizán con el cumbiambero Christian Domínguez.

Es así que esta vez compartió las capturas de pantalla de los mensajes de WhatsApp que se enviaron Arturo Chumbe y Christian Domínguez. Lo que Isabel Acevedo comentó de la siguiente manera: "Pensé responderte Arturo Chumbe pero por tus DISCULPAS a @chrisdominguezof y a mí la cosas quedan más que claras. CONSEJO: para que sepas que en tv uno no puede decir las cosas en BROMA... que no conoce... como me explicas en tu audio, porque sucede lo que ya viste #nomástonterias #vivansuvida", escribió la bailarina en Instagram.

MENSAJES DE WHATSAPP DE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ Y ARTURO CHUMBE

En parte del mensaje se puede ver la molestia de Christian Domínguez quien le pone un alto a Arturo Chumbe: "No te voy a mentir, em*** estoy, pero espero comprendas que ya pasará (...)", escribe el cumbiambero, quien le pide se retracte de sus declaraciones para enmendar su error.

A esto, la respuesta de Chumbe no se hace esperar: "Y te entiendo por eso me comunico contigo, porque soy una persona directa y si me equivoco lo admito y como dices ya pasará".

