Isabel Acevedo sobre Chistian Domínguez: “No creo que aún me de la cara”

Tras presentarse en el programa “El show después del show”, Isabel Acevedo fue abordada por la prensa y dijo que no tendría problemas en toparse con su expareja Christian Domínguez en alguna oportunidad, pues ella hizo las cosas de manera correcta.

“Yo la verdad no tengo problemas como ya lo dije, porque yo hice las cosas bien y no tengo problemas en chocarmelo en ningún programa. Además, él estará trabajando y yo también. Tampoco me voy a poner a hablar con él”, respondió la popular “Chabelita”.

Sobre si Chirstian Domínguez ha mostrado interés en ver a “Hércules”, la mascota que tenían ambos, Isabel Acevedo dijo que eso no ha existido.

“Yo la verdad no creo que aún me de la cara, así no creo que lo vea. Yo creo que sí él hubiera querido ver a Hércules, lo hubiera hecho hace rato, así que si quiera venir después, no creo que existan posibilidad de que vea a mi gordo”.

“Él (Hércules) es mío y él vivía conmigo siempre. Además, son la madre y las madres se quedan con los hijos”, añadió la bailarina.

