Hace unas semanas, el cantante de cumbia, Christian Domínguez terminó su relación con la bailarina Isabel Acevedo, luego de que se emitiera un ampay donde el artista se luce acaramelado con la integrante de Alma Bella, Pamela Franco.

Christian Domínguez se comunicó con el programa Válgame y ahí confirmó que está saliendo como amigos con la bella Pamela Franco.

Ante tal revelación, la periodista Katty Sheen le preguntó a Christian Domínguez qué había de cierto sobre una posible demanda de Isabel Acevedo por daños y perjuicios, es decir, por haberla engañado con otra mujer.

“¿Es verdad que Isabel Acevedo te ha mandado una carta notarial y que quiere una indemenidzaicon por todo lo que ha pasado?”, preguntó Katty Sheen, quien recibió como respuesta: “vuelvo a repetir, yo no les voy a decir absolutamente nada sobre esos temas. Katy, con todo cariño, yo no hablo nada sobre esos temas, es mejor que no opine”.

De esta manera, el artista no confirmó y mucho menos desmintió que eso esté ocurriendo, en estos momentos, entre Isabel Acevedo y él.

“(Este caso) se ha llevado a la broma, al chiste. Lo que les puedo decir es que se va a hacer lo correcto”, agregó.

christian