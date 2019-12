No lo quiere ver ni en pintura. La bailarina, Isabel Acevedo, estuvo de invitada en el programa “En boca de todos”, quienes con motivo de fiestas de fin de año han realizado un calendario con fotos de los chicos más emblemáticos de la farándula.

Entre los participantes de este calendario están: Mario Irivarren, Israel Dreyfus, Facundo Gonzáles, entre otros. Sin embargo, la foto del mes de diciembre captó la atención de todos los panelistas. Era nada más y nada menos que Christian Domínguez, la ex pareja de Isabel Acevedo.

La bailarina no tuvo reparo en mostrar su fastidio.

“Les voy a decir la verdad. El mes de diciembre es mi mes favorito, pero ahora que he visto esa foto, yo voy a arrancar el mes de diciembre. Este calendario con esa foto, no me gusta", expresó la popular ‘Chabelita’.

En ese instante, ‘Carloncho’ le da a la bailarina el calendario en físico para que haga lo que desee. Entonces, la también empresaria, pasa a arrancar la hoja y rompe la foto de Domínguez

Siguiendo con la broma, el terapeuta Tomás Ángulo, quien también estaba como invitado, le aconseja que siga rompiendo la foto como terapia, y ella sigue con el acto.

“Mil disculpas a la producción, espero que me entiendan, pero obviamente yo no quiero esa foto en mi casa”, confirmó.

Isabel Acevedo rompe foto