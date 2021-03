Isabel Acevedo estuvo como invitada especial en el programa “Mujeres al Mando”, donde no pudo evitar ser consultada sobre las enseñanzas que le habría dejado el ahora pertenecer a la farándula limeña.

Y es que la bailarina aprovechó para pedirle disculpas públicas a su madre, Doña Rosita, por haberle hecho pasar varios tensos y complicados momentos.

“Ustedes saben cómo son las madres y le pido mil disculpas por todo lo que he hecho pasar. Ella ya está más tranquila. La televisión es algo con lo que tiene que aprender a lidiar, porque no se acostumbra que una cámara esté en el salón o en mi casa”, comenzó diciendo.

“Muchas veces ha llorado por mi culpa. Es por eso que le pido perdón por todas esas regañadas y donde ella se ha sentido mal. Es una persona que está ahí siempre para mi, yo la amo. Quiero que sepa que todas las cosas que estoy haciendo ahora, es para que ella se sienta orgullosa de mi”, agregó.

En ese sentido, la popular ‘Chabelita’ confesó haber cometido bastantes errores en todos estos últimos años, pero que se siente como toda una ‘guerrera’ porque siempre ha sabido cómo salir adelante.

“Somos humanos, me he equivocado mucho, pero creo que mientras mantengas tu esencia, tus valores, todo lo que te han enseñado tus padres, tú tienes que seguir, guerrear y demostrar la persona que eres. Siempre me consideraré una guerrera”, finalizó.

Isabel Acevedo sobre su exposición mediática - Ojo

