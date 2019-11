La empresaria y bailarina, Isabel Acevedo, se encuentra gozando de su soltería y de su libertad, sin que esto se refiera “vivir la vida loca”.

Afirma que pretendientes no le faltan, pero hay uno que sobresale dentro de todo el grupo.

Recordemos que hace unas semanas recibió una sorpresa por parte de un misterioso galán, quien le envió un enorme ramo de rosas rojas.

Cuenta entusiasmada, que es un amigo mexicano que conoció en su viaje vacacional a tierras aztecas. Y aunque no quiera das muchos detalles, ni nombre, señala que la comunicación entre ellos es fluida y constante.

“Estamos coordinando para más adelante un viajecito, por alguna parte del mundo, pero todo bien. Estamos tranquilos”, expresó ilusionada la bailarina.

La ex participante de “El Gran Show”, señala que las imágenes que salen diariamente en los programas de espectáculos sobre su ex pareja, el cantante Christian Domínguez, solo refuerzan aun más la decisión de la ruptura.

“Me he enfocado tanto en mi familia, en mi trabajo, en mis amigos, que si veo algo, ya no me afecta. Uno tiene que saber sobrellevar la situación, yo estoy tranquila, no lo menciono en ningún momento. Yo ya pasé la página”, indicó la popular ‘Chabelita’.

Otro de los temas en disputa, y el más importante, es el carro del miembro de “Gran Orquesta Internacional”, inscrito a nombre de Isabel. Sin embargo, menciona que ya hay una carta notarial de por medio.

Finalmente señala que toda esta situación la ha ayudado a madurar y que se encuentra totalmente renovada.

Chabelita